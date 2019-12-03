Политика

РБКРБКФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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ФБР считает, что все мобильные приложения из РФ могут нести «контрразведывательную угрозу»

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В ФБР увидели «угрозу» в российских приложениях

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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

RT на русском17:09

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

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REGNUM16:56

ФБР заявило об угрозе от российских приложений

Газета.Ru17:21
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Политика

Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей

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ТАСС 15:59
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В сети представили изображения нового Chevrolet Impala

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Гаджеты

Путин подписал закон о предустановке российских приложений на телефоны и гаджеты

Эксперты считают, что на мобильных устройствах, помимо Google Chrome и Safari также появится «Яндекс.Браузер» и «Спутник», а платежные системы Apple Pay и Samsung Pay будут заменены Mir Pay.
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Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

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Газета.Ru 07:39
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Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

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Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020

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Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
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На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Армия и оружие

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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
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