Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Авто В сети представили изображения нового Chevrolet Impala К сожалению, нынешняя Impala обладает всеми преимуществами Accord середины 2000 года с некоторыми слегка интересными складками заднего крыла, так что вы не можете обвинить тех, кто делает свой выбор в пользу кроссовера.

Гаджеты Путин подписал закон о предустановке российских приложений на телефоны и гаджеты Эксперты считают, что на мобильных устройствах, помимо Google Chrome и Safari также появится «Яндекс.Браузер» и «Спутник», а платежные системы Apple Pay и Samsung Pay будут заменены Mir Pay.

Политика Два спецназовца СБУ погибли в Донбассе Два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в Донбассе.

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Здоровье Врач назвал четыре главных врага сосудов Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.