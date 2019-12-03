Политика
РБКФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Общество
Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Здоровье
В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»
В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
Происшествия
Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне
Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Авто
Datsun не собирается уходить из России
Происшествия
Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку
В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.
Политика
ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян
Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Экономика
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Хоккей
Франзен: Бэбкок гнобил людей без всякой причины
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Франзен рассказал о работе с бывшим тренером команды Майком Бэбкоком.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
Технологии
Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов
С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Происшествия
В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус
В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.