Политика

РБКРБКФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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ФБР предупредило об опасности мобильных приложений из России

Газета.Ru01:26

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

RT на русскомвчера в 17:09

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Интерфаксвчера в 18:38

ФБР усмотрело угрозу во всех мобильных приложениях из России

REGNUM00:18

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

РБКвчера в 17:04

ФБР усмотрело в приложениях из России «контрразведывательную угрозу»

РИА Новостивчера в 16:29

ФБР назвало угрозой российские мобильные приложения

ТАССвчера в 15:39
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Общество

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Здоровье

В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»

В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
МОЁ! Оnline Липецк 01:44
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК вчера в 13:53
Происшествия

Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Российская газета 02:49
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
BFM.ru вчера в 13:46
Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Авто

Datsun не собирается уходить из России

Автоновости дня вчера в 14:44
Происшествия

Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку

В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.
Lenta.ru 02:24
Политика

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Экономика

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Ведомости вчера в 08:25
Хоккей

Франзен: Бэбкок гнобил людей без всякой причины

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Франзен рассказал о работе с бывшим тренером команды Майком Бэбкоком.
Чемпионат 02:52
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Planet Today вчера в 13:16
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Российская газета 02:44
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 02:51
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