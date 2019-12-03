Политика

РИА НовостиРИА НовостиФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". Об этом говорится в письме бюро, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.
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