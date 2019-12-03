Политика

ИнтерфаксИнтерфаксФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
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ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Интерфаксвчера в 18:38

ФБР считает, что все мобильные приложения из РФ могут нести «контрразведывательную угрозу»

ТАССвчера в 15:39

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

РБКвчера в 17:04

ФБР назвало мобильные приложения из России угрозой

РИА Новостивчера в 16:29

ФБР нашло «русскую угрозу» в приложении FaceApp

REGNUMвчера в 16:56

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

RT на русскомвчера в 17:09

ФБР увидело шпионскую угрозу в российском ПО

News.ruвчера в 15:37
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Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС вчера в 02:11
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество

В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы

Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 21:31
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru вчера в 12:59
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Технологии

Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Вести.Ru вчера в 09:31
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ вчера в 22:17
Происшествия

В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка

РИА Новости вчера в 07:01
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 01 декабря в 06:33
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 01 декабря в 04:27
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Политика

Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
ФАН вчера в 23:47
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео

В Сети появилось видео с последствиями обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Политика

Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Коммерсантъ вчера в 20:54
Политика

Зеленский обосновал важность диалога с Путиным

Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет стоять на месте, напротив, желает, чтобы в вопросе по Донбассу наметился реальный диалог.
Вести.Ru вчера в 10:44
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

РБК вчера в 10:44
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Культура

В Новосибирской области открыли первый виртуальный концертный зал

RuNews24.ru вчера в 03:08
Общество

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

РИА Новости вчера в 18:17
Политика

США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС

Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus.
ТАСС вчера в 16:58
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM вчера в 19:53
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

РБК вчера в 23:12
Армия и оружие

Минобороны РФ заявило о создании радиолокационного поля вокруг страны

Вечерняя Москва 01 декабря в 20:31
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Чак Шумер
Американский политик
Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
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