Политика
ИнтерфаксФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Общество
В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы
Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Политика
Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам
КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Происшествия
Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео
В Сети появилось видео с последствиями обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Политика
Зеленский обосновал важность диалога с Путиным
Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет стоять на месте, напротив, желает, чтобы в вопросе по Донбассу наметился реальный диалог.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Культура
В Новосибирской области открыли первый виртуальный концертный зал
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Политика
США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС
Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
Армия и оружие