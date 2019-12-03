Политика

ТАССТАССФБР назвало угрозой российские мобильные приложения

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу".
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ФБР считает разработанные в России мобильные приложения национальной угрозой для США

Эхо Москвы10:00

ФБР назвало угрозой российские мобильные приложения

ТАССвчера в 15:39

ФБР предупредило об опасности мобильных приложений из России

Газета.Ru01:26

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Интерфаксвчера в 18:38

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

RT на русскомвчера в 17:09

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

РБКвчера в 17:04

Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp

РИА Новости03:12
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Новые Известия вчера в 09:45
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Политика

В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму

Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Известия 06:08
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes вчера в 02:34
Общество

В Екатеринбурге водители «Яндекс. Такси» объявили забастовку

В уральской столице таксисты начали забастовку даже раньше назначенного срока: уже около 15.00 у аэропорта Кольцово собрались 100 машин, которые не принимали заказы, пишет 66.RU со ссылкой на свой источник.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 07:28
Общество

Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Вести.Ru 09:33
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Происшествия

Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов

Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Труд 10:33
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Шоу-бизнес

Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
РЕН ТВ 03:28
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Происшествия

В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о «минировании»

Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 09:34
Политика

Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал проект санкций против Парижа, о которых грозят США, недопустимым и сказал, что в случае их введения Евросоюз готов ответить.
Газета.Ru 02:55
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Авто

Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр

За всё время автомобиль проехал 121 километр. Первый владелец получил новый ЗАЗ-968МД в качестве бесплатной помощи от государства.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Политика

Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

RT на русском 07:55
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Политика

Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.
ФАН 10:19
Происшествия

По подозрению в убийстве жены и двоих детей задержан житель Татарии

REGNUM 03:55
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые отметила день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой, умершей в марте текущего года, впервые отметила день рождения без мамы.
Газета Кемерова вчера в 15:35
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Общество

Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково

Минтранс определился со списком стран, куда смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме «открытого неба» с 1 января 2020 года.
РБК 10:12
Кино

Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Политика

Зеленский позвал уехавших украинцев обратно на родину

Возвращайтесь и оставайтесь! — призвал Зеленский в Facebook. Детали госпрограммы он пообещал обнародовать в ближайшее время.
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Общество

Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости 10:08
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