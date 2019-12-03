Политика

ИнтерфаксИнтерфаксФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
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ФБР считает, что все мобильные приложения из РФ могут нести «контрразведывательную угрозу»

ТАСС15:39

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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

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ФБР нашло «русскую угрозу» в приложении FaceApp

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News.ru15:37

ФБР заявило об угрозе от российских приложений

Газета.Ru17:21
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