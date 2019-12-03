Политика

РБКРБКФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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ФБР предупредило об опасности мобильных приложений из России

Газета.Ru01:26

ФБР усмотрело угрозу во всех мобильных приложениях из России

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ТАССвчера в 15:39

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

RT на русскомвчера в 17:09

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

РБКвчера в 17:04

ФБР назвало мобильные приложения из России угрозой

РИА Новостивчера в 16:29

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Интерфаксвчера в 18:38
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Neva.Today вчера в 16:27
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Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

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Футбол

Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
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Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
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Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

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Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
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Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

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Коммерсантъ вчера в 16:21
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В Танзании провели апробацию тестов для самопроверки на ВИЧ

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Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического.
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Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

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Игры

Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях

В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
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В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
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Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
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Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
РБК вчера в 21:10
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
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Найден ЗАЗ-968 1992 года выпуска с минимальным пробегом

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Чак Шумер
Американский политик
Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
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