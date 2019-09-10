Политика

Российская газетаРоссийская газетаФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
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США передали посольству Украины картину, похищенную из СССР в 1941 году

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США передали Украине похищенную из СССР во время ВОВ картину

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Lenta.ruвчера в 22:57

США передали Украине похищенную из СССР во Второй мировой войне картину

РБКвчера в 23:43

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Life.ruвчера в 19:39

ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Российская газетавчера в 20:44
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
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Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
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Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины

Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
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ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу

Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
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В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.
Российская газета 02:54
Футбол

Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с Гаити

В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com.
Чемпионат 03:23
Происшествия

В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы

В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.
Life.ru вчера в 14:15
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ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса

Sport24.ru 02:23
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Общество

Роспотребнадзор обновит санитарные нормы для кафе и ресторанов

15 августа глава Минэкономразвития в своем Instagram представил демоверсию «Белой книги гостеприимства» в качестве альтернативы действующим СанПиНам для ресторанов и кафе.
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В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

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Новейшие части Need for Speed и FIFA адаптировали для игры на маломощных компьютерах

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Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие

Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики

Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Экономика

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RT на русском 02:24
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru вчера в 11:36
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Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми

Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
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Происшествия

Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

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Политика

Россиянина задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже

Секретарь болгарского Национального движения "Русофилов" подозревается в шпионаже и сейчас с ним работают сотрудники болгарской полиции.
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Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
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Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
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После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
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