Политика
Российская газетаФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
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Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Гаджеты
Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов.
3DNews 02:01
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Культура
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
Известия вчера в 09:07
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Авто
Этот оригинальный Morris Mini прошел всего 430 километров
Top Gear Russia 02:02
Здоровье
Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье
Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.
Газета.Ru 01:54
Политика
Кремль хочет разговаривать с Киевом на своих условиях
Вторым условием российской стороны было закрепление «формулы Штайнмайера».
News.ru вчера в 09:25
Здоровье
В России выросли цены на жизненно необходимые препараты
«По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.
ФедералПресс вчера в 15:26
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы
Телеведущая Ольга Бузова устроила скандал перед съемками программы «Бородина против Бузовой».
Телепрограмма 01:50
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Здоровье
Власти Приморья приняли программу развития паллиативной помощи до 2024 года
Власти Приморского края утвердили программу развития паллиативной медицинской помощи до 2024 года, предполагающую расширение службы, а также повышение качества жизни пациентов, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.
ТАСС вчера в 23:30
Авто
Toyota выводит на рынок внедорожник Fortuner TRD Sportivo
Японские инженеры оснастили Toyota Fortuner TRD Sportivo усовершенствованным 2,8-литровым дизельным агрегатом, мощность которого составляет 174 л.с. Клиенты смогут приобрести внедорожник с полным или передним приводом, в зависимости от выбранной комплектации.
Faktom 01:48
Политика
Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Происшествия
У берегов Приморья российские моряки спасли северокорейского рыбака
REGNUM вчера в 23:00
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Коммерсантъ 01:58
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
ТАСС 08 сентября в 23:59
Общество
Япония вылечит двух проживающих на территории Курил россиян
Япония предоставит лечение двум гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях южной части Курильских островов.
Pravda.Ru 01:50
Общество
Во вторник в Москве снова ожидается летнее тепло
Синоптики рассказали, что во вторник, 10 сентября, в столице ожидается по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Путешествия
Россияне рассказали о планах на осенний отдых
Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Наука
В России научились создавать идеальные тонкие плёнки металлов
Специалистам потребовалось полтора года, чтобы подготовить уникальную технологию осаждения совершенных плёнок серебра в вакууме — создание ультрагладких тонких плёнок металлов в вакуумной установке с помощью управления их ростом на уровне атомов (SCULL-технология).
Популярная механика 01:29