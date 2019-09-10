Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Гаджеты Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.

Здоровье Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.

Здоровье В России выросли цены на жизненно необходимые препараты «По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы Телеведущая Ольга Бузова устроила скандал перед съемками программы «Бородина против Бузовой».

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика «Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Здоровье Власти Приморья приняли программу развития паллиативной помощи до 2024 года Власти Приморского края утвердили программу развития паллиативной медицинской помощи до 2024 года, предполагающую расширение службы, а также повышение качества жизни пациентов, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

Авто Toyota выводит на рынок внедорожник Fortuner TRD Sportivo Японские инженеры оснастили Toyota Fortuner TRD Sportivo усовершенствованным 2,8-литровым дизельным агрегатом, мощность которого составляет 174 л.с. Клиенты смогут приобрести внедорожник с полным или передним приводом, в зависимости от выбранной комплектации.

Политика Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.

Политика Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Общество Япония вылечит двух проживающих на территории Курил россиян Япония предоставит лечение двум гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях южной части Курильских островов.

Общество Во вторник в Москве снова ожидается летнее тепло Синоптики рассказали, что во вторник, 10 сентября, в столице ожидается по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Путешествия Россияне рассказали о планах на осенний отдых Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.