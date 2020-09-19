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ФБР подтвердило расследование отправки Трампу посылки с ядом рицином

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что ведет расследование инцидента с отправкой президенту США Дональду Трампу посылки с рицином. Об этом говорится 19 сентября на сайте бюро.В источнике
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Интерфакс

Письмо для Трампа с рицином отправили из Канады

Интерфакс01:27
РИА Новости

ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином

РИА Новостивчера в 15:57
ТАСС

CNN: правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

ТАССвчера в 15:53
РБК

ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

РБКвчера в 16:42
Газета.Ru

ФБР начало расследование после отправки Трампу посылки с ядом

Газета.Ruвчера в 16:11
Царьград

«Новичок» закончился? В США предотвратили отравление Трампа - CNN

Царьградвчера в 15:11
RT на русском

В ФБР подтвердили изучение подозрительной посылки для Трампа

RT на русском17:18

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
РИА Новости21:09
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Юрист рассказал, как избавиться от звонков телефонных мошенников

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов объяснил, как следует себя вести, отвечая на звонки от незнакомых абонентов, чтобы телефонные мошенники потеряли интерес.
Вечерняя Москва21:37

В Иране пообещали продолжать мстить США за убитого генерала Сулеймани

Удар по американским базам в Ираке не был окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.
РИА Новости23:28
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия18 сентября в 15:18
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В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ruвчера в 12:36
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