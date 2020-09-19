ФБР подтвердило расследование отправки Трампу посылки с ядом рицином
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Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что ведет расследование инцидента с отправкой президенту США Дональду Трампу посылки с рицином. Об этом говорится 19 сентября на сайте бюро.В источнике
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