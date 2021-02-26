ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. Ранее ведомство вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и Пригожин.В источнике
С чего всё началось
«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250 тыс. за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Викторовича Пригожина», — говорится
на сайте ФБР.
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