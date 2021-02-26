Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. Ранее ведомство вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и Пригожин.В источнике
С чего всё началось
«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250 тыс. за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Викторовича Пригожина», — говорится
 на сайте ФБР.
Подробнее о событии

Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду

РИА Новостивчера в 15:42

Пресс-служба «Конкорда» ответила на фейк ФБР о «вмешательстве» Пригожина в дела США

ФАНвчера в 15:28

ФБР объявило Пригожина в розыск. Бизнесмен назвал это «шоу с розыском, как в старые ковбойские времена»

Фонтанка.Рувчера в 08:02

Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение

Lenta.ruвчера в 15:34

ФБР пообещало 250 тысяч долларов за информацию о «связанном с разведкой России» консультанте

Дождьвчера в 08:30

ФБР объявила в розыск близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина

Эхо Москвывчера в 10:15

Пригожин ответил на действия ФБР, объявившего награду $250 тыс. за помощь в его аресте

Znak.comвчера в 07:12

ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о российском бизнесмене Пригожине

РК-Ньюсвчера в 09:43
Интересное

Белоруссия произвела пробную партию вакцины «Спутник V»

Белоруссия произвела пробную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич уточнил, что промышленное производство препарата в стране намерены запустить в конце марта.
RT на русскомвчера в 15:10

Стал известен состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) огласила имена российских спортсменов, заявленных для выступления в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
RT на русскомвчера в 15:23

Истощенный модельер Валентин Юдашкин начал носить парик

Недавняя публикация жены модельера Марины Юдашкиной совместного снимка вместе с Валентином на странице в Инстаграме опечалило поклонников — ведь истощенный модельер внешне постарел на несколько лет.
Volga-Dayвчера в 03:44

США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

"Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи, но не только в нем", - говорится в заявлении.
Российская газетавчера в 14:57

«На Украине есть только «Шахтер» и «Динамо»? А сколько российских клубов осталось в еврокубках?» Взгляд из Киева

Луческу, который не совершил ни одного трансфера, приняв то же «Динамо», которое досталось ему от предшественников, сумел выиграть суперкубок Украины и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Спорт-Экспрессвчера в 13:06