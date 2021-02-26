Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. Ранее ведомство вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и Пригожин.

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С чего всё началось «ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250 тыс. за информацию, которая приведёт к аресту Евгения Викторовича Пригожина», — говорится на сайте ФБР. RT на русском вчера в 11:14