Происшествия
Российская газетаФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы. Личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей погибших, сообщает газета The Wall Street Journal.
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Как отмечает The Wall Street Journal, родственники погибших на протяжении многих лет добивались от руководства США раскрытия данных этого секретного доклада, чтобы иметь возможность использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии.Коммерсантъвчера в 09:05
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