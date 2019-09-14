с чего всё началось

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы. Личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей погибших, сообщает газета The Wall Street Journal.

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

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