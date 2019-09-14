Происшествия
ИзвестияФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его личные данные в частном порядки получили адвокаты семей погибших, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как отмечает The Wall Street Journal, родственники погибших на протяжении многих лет добивались от руководства США раскрытия данных этого секретного доклада, чтобы иметь возможность использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии.Коммерсантъвчера в 09:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
ТАСС12 сентября в 19:39
Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября саудовского чиновника
Интерфакс12 сентября в 22:09
Минюст США намерен раскрыть имя подозреваемого в причастности к терактам 11.09.01
Эхо Москвы12 сентября в 21:07
Минюст США пообещал назвать имя саудовского чиновника, связанного с терактом 11 сентября
Росбалт12 сентября в 22:59
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с автобусом
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar 12 сентября в 03:30
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
Lenta.ru вчера в 12:14
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пожертвовал деньги благотворительному фонду Порье
ProstoProSport 05:09
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Баскетбол
Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу
Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
Чемпионат 03:22
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Общество
Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»
Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
Экономика
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Футбол
Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Наука
«Понятия, идеи, конструкции»
«Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.
N+1 11 сентября в 06:20
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28