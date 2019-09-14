Происшествия

ИзвестияИзвестияФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его личные данные в частном порядки получили адвокаты семей погибших, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Как отмечает The Wall Street Journal
, родственники погибших на протяжении многих лет добивались от руководства США раскрытия данных этого секретного доклада, чтобы иметь возможность использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии.
Коммерсантъвчера в 09:05

Подробнее о событии

Рассекречено имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Lenta.ruвчера в 20:05

ФБР назвало родным жертв теракта 11 сентября имя одного подозреваемого

РБКвчера в 13:38

Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября

ТАСС12 сентября в 19:39

ФБР рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября

Газета.Ruвчера в 19:15

Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября саудовского чиновника

Интерфакс12 сентября в 22:09

Минюст США намерен раскрыть имя подозреваемого в причастности к терактам 11.09.01

Эхо Москвы12 сентября в 21:07

Минюст США пообещал назвать имя саудовского чиновника, связанного с терактом 11 сентября

Росбалт12 сентября в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон

С бен Ладена сняли обвинения за теракт 11 сентября 2001 года

Вести.UZ04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Экономика

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с автобусом

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Авто

Официально представлен новый Land Rover Defender

После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar 12 сентября в 03:30
Происшествия

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Политика

Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
Lenta.ru вчера в 12:14
Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем

Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пожертвовал деньги благотворительному фонду Порье

ProstoProSport 05:09
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Баскетбол

Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу

Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
Чемпионат 03:22
Политика

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Общество

Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

RT на русском вчера в 18:00
Общество

Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»

Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Происшествия

Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка

В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
Экономика

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Футбол

Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Наука

«Понятия, идеи, конструкции»

«Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.
N+1 11 сентября в 06:20
Здоровье

Назван защищающий от колоректального рака продукт

Газета.Ru 01:40
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия

Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

ТАСС вчера в 10:41
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Наука

В Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
Теракты 11 сентября 2001 годаБольше новостей по теме
Главное