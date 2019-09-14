Происшествия
ИзвестияФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его личные данные в частном порядки получили адвокаты семей погибших, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.
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с чего всё началось
Как отмечает The Wall Street Journal, родственники погибших на протяжении многих лет добивались от руководства США раскрытия данных этого секретного доклада, чтобы иметь возможность использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии.Коммерсантъвчера в 09:05
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Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
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