с чего всё началось

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его личные данные в частном порядки получили адвокаты семей погибших, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

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