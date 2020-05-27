Происшествия
Вести.RuФБР расследует гибель афроамериканца при задержании
В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24". Демонстранты устраивают беспорядки и таким образом требуют, чтобы арестовали четверых стражей порядка, которые и производили задержание.
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Гибель афроамериканца во время задержания спровоцировала протесты в Миннеаполисе
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