Происшествия

Вести.RuВести.RuФБР расследует гибель афроамериканца при задержании

В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24". Демонстранты устраивают беспорядки и таким образом требуют, чтобы арестовали четверых стражей порядка, которые и производили задержание.
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В Миннеаполисе с новой силой вспыхнули массовые протесты

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