В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24". Демонстранты устраивают беспорядки и таким образом требуют, чтобы арестовали четверых стражей порядка, которые и производили задержание.

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Общество Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших Данкверта в вымогательстве Ранее некоторые СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы вымогал 500 тысяч долларов за возможность поставок продукции «Млековиты». 46

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Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4,1K

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