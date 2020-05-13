Общество
Российская газетаФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
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Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах
Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета вчера в 03:30
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Армия и оружие
Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания
Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
Inc-news.ru 01:15
Здоровье
Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Глава СК поручил разобраться с увольнениями медиков под Владимиром
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков в больницах Владимирской области и с их увольнениями после сюжета РЕН ТВ.
РЕН ТВ 04:58
Кино
Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube
Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета 04:53
Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня вчера в 04:44
Общество
Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ
Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 07:55
Политика
Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»
Экспресс газета 03:22
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
Здоровье
Требование анализа на коронавирус в больницах назвали незаконным
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования заявили, что требования медицинских организаций от пациентов предоставлять результаты анализа на коронавирус COVID-19 являются незаконными.
Московский Комсомолец 04:46
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
Футбол
Андрей Тихонов объяснил, почему играл под 11-м номером
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.
Чемпионат 08:47
Энергетика
Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии
Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.
RT на русском 08:32
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Шоу-бизнес
Принцы Гарри и Уильям восстановили общение
Последний год в прессе активно обсуждалась тема разлада в отношениях между принцем Уильямом и принцем Гаррии.
Bimru.ru 08:51
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07