Общество

Российская газетаРоссийская газетаФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
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ФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября

Российская газета06:00

ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в участии в терактах 11 сентября чиновника

Известия04:09

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

РИА Новости03:21

СМИ: ФБР случайно раскрыло чиновника, подозреваемого в терактах 9/11

РЕН ТВ03:40

ФБР случайно назвало имя дипломата, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября

Вести.Ru03:37

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя чиновника, подозреваемого в терактах 11 сентября

Говорит Москва03:30

ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Lenta.ru04:07
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:09, Ашберн
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Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета вчера в 03:30
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Архангельская область и НАО договорились начать объединение

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Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
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Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
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Армия и оружие

Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания

Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
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Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
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Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
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Общество

Глава СК поручил разобраться с увольнениями медиков под Владимиром

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков в больницах Владимирской области и с их увольнениями после сюжета РЕН ТВ.
РЕН ТВ 04:58
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Кино

Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube

Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета 04:53
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Общество

В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей

В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Авто

BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде

Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня вчера в 04:44
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Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Пескова рассказала Ксении Собчак о болезни отца

Bimru.ru 07:03
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Общество

Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ

Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 07:55
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Политика

Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»

Экспресс газета 03:22
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Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Экономика

Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
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Здоровье

Требование анализа на коронавирус в больницах назвали незаконным

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования заявили, что требования медицинских организаций от пациентов предоставлять результаты анализа на коронавирус COVID-19 являются незаконными.
Московский Комсомолец 04:46
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Спорт

Скончался тренер женской сборной России по борьбе

ГЛАС.RU 02:29
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
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Футбол

Андрей Тихонов объяснил, почему играл под 11-м номером

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.
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Энергетика

Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии

Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Шоу-бизнес

Принцы Гарри и Уильям восстановили общение

Последний год в прессе активно обсуждалась тема разлада в отношениях между принцем Уильямом и принцем Гаррии.
Bimru.ru 08:51
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Происшествия

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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