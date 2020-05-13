Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.

ФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября

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