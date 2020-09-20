30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

20 сентября в Амурской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса: 12 - в Благовещенске, по три - в Белогорске и Тындинском районе, по два - в Благовещенском, Серышевском и Тамбовском районах, по одному - в Свободном, Шимановске, Белогорском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах.