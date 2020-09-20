Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщает CNN
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
RT на русском

Что известно о подозрительной посылке для Трампа

RT на русском05:12
РИА Новости

ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином

РИА Новостивчера в 15:57
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

Газета.Ru02:42
Интерфакс

Письмо для Трампа с рицином отправили из Канады

Интерфакс01:27
ТАСС

CNN: правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

ТАССвчера в 15:53
РБК

ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

РБКвчера в 16:42
Московский Комсомолец

ФБР начало расследование отправки Трампу письма с ядом

Московский Комсомолец03:28

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ
REGNUM01:14
1

30 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

20 сентября в Амурской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса: 12 - в Благовещенске, по три - в Белогорске и Тындинском районе, по два - в Благовещенском, Серышевском и Тамбовском районах, по одному - в Свободном, Шимановске, Белогорском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах.
Телепорт04:56
150

В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUMвчера в 12:25
1