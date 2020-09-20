Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщает CNN
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
RT на русском

Что известно о подозрительной посылке для Трампа

RT на русском05:12
Московский Комсомолец

ФБР начало расследование отправки Трампу письма с ядом

Московский Комсомолец03:28
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

Газета.Ru02:42
Интерфакс

Письмо для Трампа с рицином отправили из Канады

Интерфакс01:27
ТАСС

CNN: правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

ТАССвчера в 15:53
РБК

ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

РБКвчера в 16:42
РИА Новости

ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином

РИА Новостивчера в 15:57

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
2,1K

Зураб Матуа рассказал об отношении Гарика Харламова к постельной сцене с Кристиной Асмус в фильме «Текст»

Матуа сразу же заявил, что фильм Шипенко никогда не волновал Харламова, который до сих пор не видит ничего страшного в откровенной сцене с Кристиной Асмус.
Вокруг ТВвчера в 05:20
2

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин 19 сентября сообщил, что подписал указ о награждении экс-гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Известиявчера в 12:09
2