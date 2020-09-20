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Газета.Ru
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщает CNN
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
РИА Новости

ФБР выяснило, откуда пришла посылка с ядом для Трампа

РИА Новости08:46
RT на русском

Что известно о подозрительной посылке для Трампа

RT на русском05:12
Московский Комсомолец

ФБР начало расследование отправки Трампу письма с ядом

Московский Комсомолец03:28
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

Газета.Ru02:42
Интерфакс

Письмо для Трампа с рицином отправили из Канады

Интерфакс01:27
ТАСС

CNN: правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

ТАССвчера в 15:53
РБК

ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

РБКвчера в 16:42

В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2

Если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», то на страну упадут многомиллиардные штрафные санкции, уверен депутат бундестага и член парламентского комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
ToDay News Ufaвчера в 08:39
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Рубин — Спартак 0:2 (2-й тайм)

"Спартак" ведет в Казани со счетом 2:0. На 21-й минуте игры восьмого тура Тинькофф РПЛ голкипер "Рубина" Никита Медведев неудачно выбил мяч, который отскочил в ногу Михаилу Меркулову, после чего отправился прямиком в ворота хозяев.
Bobsoccer09:54

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REGNUM08:40
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В Минске задержали 73-летнюю активистку Багинскую

Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в Минске, она отпущена по дороге, в отделение милиции ее не доставляли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 11:18
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ru06:46