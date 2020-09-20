ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
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ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
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ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщает CNN
со ссылкой на источники.
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