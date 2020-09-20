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Газета.Ru
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщает CNN
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
РИА Новости

ФБР выяснила, откуда пришла посылка с ядом для Трампа

РИА Новости08:46
RT на русском

Что известно о подозрительной посылке для Трампа

RT на русском05:12
Газета.Ru

ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином

Газета.Ru02:42
Московский Комсомолец

ФБР начало расследование отправки Трампу письма с ядом

Московский Комсомолец03:28
ТАСС

CNN: правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом

ТАССвчера в 15:53
Интерфакс

CNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядом

Интерфаксвчера в 15:50
РБК

ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

РБКвчера в 16:42

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

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РИА Новости07:34
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ToDay News Ufaвчера в 08:39
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