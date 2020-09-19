Общество
Газета.RuФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщает CNN со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 15:21
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