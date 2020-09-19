с чего всё началось

ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады.

Общество В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России "ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ. 67

Политика Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана «США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма», - обозначил он. 226

Экономика В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия. 1K

Политика Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия На недавней предвыборной пресс-конференции в Миннесоте глава Белого дома заявил, что приближенные бывшего лидера государства Барака Обамы позволили России украсть информацию о разработке новых ракет, благодаря чему ВС РФ создали аналогичный комплекс. 1,7K

Хоккей «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.

Общество Азербайджан намерен увеличивать поставки газа в Турцию Азербайджан предпримет дополнительные шаги для увеличения поставок газа в Турцию.

Кино Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда Наиболее прогнозируемым актером на роль самого знаменитого киногероя Джеймса Бонда стал 43-летний британский актер, продюсер и звезда фильма «Старт: прошлая жизнь» Том Харди. 47

Общество Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным Один из разработчиков яда «Новичок», химик Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным. 2,4K

Политика Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. 193