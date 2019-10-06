Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы.

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

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