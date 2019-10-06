Политика
Газета.RuФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы.
— Анатолий Антонов, российский политикТАСС 18:24
с чего всё началось
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР устроил допрос депутата Госдумы, члена комитета по международным делам Инги Юмашевой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.Коммерсантъ18:23
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