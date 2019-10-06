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ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

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