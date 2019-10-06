Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Общество Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на россиян Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что сокращение зимнего периода может изменить биоритмы жителей России.

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Наука В Марокко обнаружили останки древней акулы В своей работе ученые сообщают о том, что они обнаружили полный окаменелый скелет Фебода - эта акула обитала более 350 млн назад.

Фигурное катание Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.

Кино Кинокомпания Warner Bros. снимет два новых фильма «Матрица» Кинокомпания Warner Bros. снимет два фильма по вселенной «Матрица», один из которых будет приквелом.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.

Политика Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.

Здоровье Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Футбол Игрок «Лестера» подвергся расистским оскорблениям после игры АПЛ Полузащитник "Лестера" Хамзы Чоудхури подвергся расистским оскорблениям в соцсетях со стороны фанатов "Ливерпуля" после матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Кино NYCC: «Пространство», четвёртый сезон, новый трейлер Канал Amazon Prime, взявший на себя ответственность за судьбу «Росинанта» и его экипажа, показал официальный тизер-трейлер нового сезона «Пространства».