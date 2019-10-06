Политика
Газета.RuФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
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Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 02:17
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Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении депутата ГД
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