Общество

РБКРБКФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого. Запущенные рекламы доступны на странице ведомства в Facebook.
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ФБР призналось в любви к Владимиру Высоцкому

Lenta.ruвчера в 23:30

ФБР вербует русскоязычных американцев при помощи рекламы с Высоцким

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Сын Высоцкого назвал рекламу ФБР с фото артиста глупым поступком

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ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого

ТАССвчера в 22:55

ФБР использовало фото Высоцкого, чтобы призвать россиян к сотрудничеству

URA.Ruвчера в 21:57

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Известиявчера в 21:03
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Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать после обновления MIUI

После обновления мобильной операционной системы MIUI 10 до версии 20.3.4. смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать.
OAnews вчера в 06:37
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
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Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти

РФ предлагала дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года, а Саудовская Аравия настаивала на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) для поддержки цен, снизившихся на фоне эпидемии коронавируса.
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Футбол

Экс-футболист «Динамо» возглавил «Брагу»

Экс-футболист московского "Динамо" Куштодиу Каштру возглавил португальскую "Брагу", сообщает официальный Twitter "оружейников".
Газета.Ru 00:25
Общество

Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
Известия 01:44
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Футбол

Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия вчера в 11:11
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Общество

Генсек ООН решил приехать на 9 мая в Москву

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Московский Комсомолец 01:38
Общество

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Здоровье

Челябинский суд обязал Минздрав купить ребенку лекарство за 20 млн

Центральный районный суд Челябинска обязал региональный Минздрав обеспечить ребенка с редким заболеванием лекарством, стоимость которого составляет около 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 23:46
Космос

Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска

Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия

При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека

При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Авто

Презентован Renault Duster нового поколения

Представили кроссовер Renault Duster второго поколения для южноамериканского рынка.
Тарантас Ньюс 04 марта в 22:44
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 8,9%

Операционные расходы Сбербанка за январь-февраль 2020 года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Rambler News Service 02:09
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

РИА Новости вчера в 18:02
Космос

Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn

Популярная механика вчера в 02:55
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Армия и оружие

Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины

В интернете появилось видео экстремального полета, который осуществляет вертолет Ми-24 на предельно малой высоте.
Российская газета 01:51
Общество

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Политика

Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
REGNUM 03:24
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Владимир Высоцкий
Советский поэт
Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
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