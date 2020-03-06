Общество

ИзвестияИзвестияФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.
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ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого

ТАССвчера в 22:55

ФБР призналось в любви к Владимиру Высоцкому

Lenta.ruвчера в 23:30

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Газета.Ruвчера в 23:19

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

РБК00:12

ФБР использовало фото Высоцкого, чтобы призвать россиян к сотрудничеству

URA.Ruвчера в 21:57

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Известиявчера в 21:03

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

РИА Новостивчера в 20:51
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Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 12:58
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Газета.Ru вчера в 23:31
Технологии

Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G

Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».
Красная весна вчера в 19:28
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Кино

Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 10:07
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Кино

Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 03 марта в 02:09
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 04 марта в 19:37
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Политика

Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США

Сенатор США от штата Массачусетс и член Демократической партии Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США.
РБК вчера в 14:41
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Музыка

Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в стремлении опошлить старое

Юрий Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил современных исполнителей в том, что они воруют старые популярные композиции, добавляют в них мат и провокационные высказывания и выдают за собственное творчество.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Общество

Коронавирус выявили у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре

Власти Сингапура сообщили, что у одного из пассажиров самолета, прибывшего в страну из Стамбула компанией Turkish Airlines, подтвержден коронавирус.
Народные новости 04 марта в 19:46
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Музыка

Солист дуэта «Непара» выкупил песни и бренд группы за 10 тысяч рублей

OAnews вчера в 05:35
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Владимир Высоцкий
Советский поэт
Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
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