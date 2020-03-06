Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

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