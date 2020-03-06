Общество
Газета.RuФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.
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Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
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Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
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В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
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Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
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Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Армия и оружие
NBC: талибы не собираются выполнять условия соглашения с США
Американские чиновники рассказали телеканалу NBC, что получили «убедительные разведданные» об отсутствии намерений у движения «Талибан» (запрещено в России) выполнять условия мирного соглашения с США.
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Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
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Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Политика
МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым
В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Политика
Путин ответил шуткой на фразу о его «большом доме»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Иваново пошутил, отвечая на фразу о том, что он живет "в большом доме в Москве".
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Благотворительные фонды раскритиковали поправку к Конституции о детях
Сразу 27 благотворительных и общественных фондов обратились к Совету по правам человека при президенте с просьбой отредактировать поправку к Конституции о детях и попечительстве.
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Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России
Российский министр финансов Антон Силуанов перечислил отмирающие из-за развития технологий профессии.
Армия и оружие
Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад
6 марта 1945 года началась Балатонская операция.