Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

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