Политика

РБКРБКФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает CNN, всего было опубликовано три подобных объявления. В текстовой части этих сообщений на английском предлагалось поделиться с ФБР важной информацией.
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ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

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