ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает CNN, всего было опубликовано три подобных объявления. В текстовой части этих сообщений на английском предлагалось поделиться с ФБР важной информацией.

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

Здоровье Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.

Экономика Клиенты Сбербанка попали на черный рынок Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.

Культура Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019 Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Авто Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.

Экономика Экономика Германии получила негативный прогноз Ведущие экономические институты ФРГ скорректировали в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП Германии.

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Космос Самарские ученые в микроволновке изготовили кирпичи для лунной станции Прочность кирпичей из имитатора лунного грунта намного выше прочности глиняного кирпича, а плотность готового реголитового блока приближается к плотности базальта. пресс-служба Самарского политеха Ранее кирпичи в лунных условиях изготавливали при помощи солнечных лучей.

Музыка Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай» Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Общество Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Армия и оружие КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки "Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.

Гаджеты Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Политика США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.