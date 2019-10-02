Политика

РБКРБКФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает CNN, всего было опубликовано три подобных объявления. В текстовой части этих сообщений на английском предлагалось поделиться с ФБР важной информацией.
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CNN рассказал о вербовке ФБР россиян в Facebook

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ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

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«Хади суда, вербавать буду»! ФБР в Facebook ищет «русских шпионов» с грамматическими ошибками

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ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

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ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

Lenta.ru19:53
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Замгендиректора «Аэрофлота» арестован

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Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

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