Политика
Газета.RuФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
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Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
ФАН вчера в 12:34
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 04:18
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53
Космос
В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну
Космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос, разрабатывается в КНР.
ТАСС вчера в 13:47
Театры
Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника
Найти помощника попросила коллег художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек на открытии сезона, пишет «Телепрограмма».
REGNUM вчера в 23:36
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Политика
Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста
Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Авто
Правительство Челябинской области объявило закупку машин на 60 млн
Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило аукцион на покупку 25 автомобилей, шин и запчастей с начальной ценой 59,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт госзакупок.
Доступ1 вчера в 06:54
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете
Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).
РБК 05:15
Происшествия
Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска
Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.
Известия 04:03
Политика
Глава французской организации оценил привлекательность Крыма
Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, побывавший в Крыму со своей делегацией весной, отметил привлекательность региона России для туристов, передает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:53
Экономика
Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс
"Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.
ТАСС вчера в 08:59
Авто
Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Футбол
Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: «Здесь все гораздо умнее»
Тоже плохо знает французский, даже я знаю больше, чем он. Если сравнивать с Россией — здесь все гораздо сильнее и быстрее, гораздо умнее.
Sport24.ru вчера в 15:50
Спорт
Шубенков предложил устроить забастовку Маклеоду
Pravda.Ru 04:35
Происшествия
СМИ сообщают о задержании сына вице-президента МТС
Видео задержания публикует РЕН ТВ.
Говорит Москва 04:57
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Культура
Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
Блогер и участница игры КВН Наталья Краснова рассказала о том, как продюсеры "Битвы экстрасенсов" подходили к ее коллегам и предлагали принять участие в мистическом телешоу, сообщает КП.
РИА Новости вчера в 10:57