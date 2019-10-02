Политика

Газета.RuГазета.RuФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
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ФБР через Facebook призывает россиян к сотрудничеству

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Lenta.ruвчера в 19:53

ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Газета.Ruвчера в 15:46
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