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FCG: одежда и обувь в России подорожают на 25%

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что в 2022 году одежда и обувь в России подорожает на 15-25%.
Коммерсантъ
Сильнее всего выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25%, а также в массовом сегменте — на 10-15%.
Общественное телевидение России
Среди возможных причин подорожания одежды и обуви гендиректор Fashion Consulting Group назвала мировой рост цен на все виды сырья, который ведет к подорожанию себестоимости товаров.
Lenta.ru
Падение курса национальной валюты приведет к росту рублевых цен.
Expert.ru

Подробнее о событии

Глава Fashion Consulting Group предупредила о росте цен на одежду и обувь в России
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