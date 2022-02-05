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FCG: одежда и обувь в России подорожают на 25%

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что в 2022 году одежда и обувь в России подорожает на 15-25%.
Коммерсантъ
Сильнее всего выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25%, а также в массовом сегменте — на 10-15%.
Общественное телевидение России
Текстиль, одежда и обувь традиционно дорожают в первую очередь.
Expert.ru
Среди возможных причин подорожания одежды и обуви гендиректор Fashion Consulting Group назвала мировой рост цен на все виды сырья, который ведет к подорожанию себестоимости товаров.
Lenta.ru

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Цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%
АБН19:43
Гендиректор Fashion Consulting Group: цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%
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