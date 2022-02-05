КоммерсантъFCG: одежда и обувь в России подорожают на 25%Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что в 2022 году одежда и обувь в России подорожает на 15-25%.КоммерсантъСильнее всего выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25%, а также в массовом сегменте — на 10-15%.Общественное телевидение РоссииСогласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары в этом году будет не менее 10%.Expert.ruПадение курса национальной валюты приведет к росту рублевых цен.Expert.ruЧитать далееСвернутьСоловей.ИнфоСоловей.ИнфоНациональная служба новостейАпралФАННТВИА Красная ВеснаFBM.ruОбщественное телевидение РоссииГазета.RuKadara.ruТелеканал 360°Gazeta.SPbЭкономика сегодняПодробнее о событииСпециалист по консалтингу: рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит 15-25%Lenta.ru04:14Гендиректор Fashion Consulting Group: цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%РИА Новости02:35Самое цитируемоеОдежда и обувь в России могут подорожать за год на 25%Экономика сегодня05:10Глава Fashion Consulting Group предупредила о росте цен на одежду и обувь в РоссииТелеканал 360°04:35FCG: одежда и обувь в России подорожают на 25%Коммерсантъ06:55Одежда и обувь могут подорожать на 15–25%НТВ03:20Россиян предупредили о подорожании одежды и обувиНациональная служба новостей03:10Эксперт Лебсак-Клейманс ожидает роста цен на одежду и обувь в России в 2022 году на 15-25%ПРАЙМ01:32Показать ещёОценить226Поделиться