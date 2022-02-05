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FCG: одежда и обувь в России подорожают на 25%

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что в 2022 году одежда и обувь в России подорожает на 15-25%.
Коммерсантъ
Сильнее всего выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25%, а также в массовом сегменте — на 10-15%.
Общественное телевидение России
Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары в этом году будет не менее 10%.
Expert.ru
Падение курса национальной валюты приведет к росту рублевых цен.
Expert.ru

Подробнее о событии

Специалист по консалтингу: рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит 15-25%
Lenta.ru04:14
Гендиректор Fashion Consulting Group: цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%
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Национальная служба новостей03:10
Эксперт Лебсак-Клейманс ожидает роста цен на одежду и обувь в России в 2022 году на 15-25%
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