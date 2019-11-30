Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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ФЦП для Крыма могут снова продлить

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В Москве недовольны темпами развития Севастополя

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В минэкономразвития РФ недовольны темпами освоения средств по ФЦП в Севастополе

Новый Севастопольвчера в 07:47

В Минэкономразвития оценили темпы освоения ФЦП в Крыму и Севастополе

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ТАССвчера в 01:56

Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе

ИА Крыминформвчера в 01:44
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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Происшествия

В Албании завершены спасательные операции после землетрясения

Коммерсантъ 08:21
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В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
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Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

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Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
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Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика.
Gazeta.SPb 27 ноября в 14:38
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице

На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Российская газета 05:51
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Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Актуальные Новости вчера в 04:45
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости вчера в 09:52
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия 28 ноября в 17:44
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
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Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку со своего поста.
ТК Звезда вчера в 17:24
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
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Биатлон. Швеция выиграла супермикст Кубка мира, Россия – на 12 месте

Вести.Ru 08:31
Происшествия

Льдина с рыбаками оторвалась и дрейфует по Волге в Марий Эл

Льдина, на которой могут находиться до девяти рыбаков, оторвалась от берега и дрейфует по Волге в Марий Эл.
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Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

В результате взрыва в гараже в Харькове погибли три человека

Трое мужчин погибли в результате взрыва в одном из гаражей в Харькове. Об этом сообщила ГСЧС Украины по Харьковской области.
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Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
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В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

Вести.Ru вчера в 13:36
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

Lenta.ru вчера в 06:29
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Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»

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МИД РФ прокомментировал инцидент с чешской делегацией в Москве

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Заявленной акцией сторонники Алексея Навального собираются выступить «против развала медицины и произвола главных врачей».
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Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
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