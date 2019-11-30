Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

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