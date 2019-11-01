Экономика
КоммерсантъФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе
ИА Крыминформвчера в 01:44
В минэкономразвития РФ недовольны темпами освоения средств по ФЦП в Севастополе
Новый Севастопольвчера в 07:47
Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе
Форпост Севастопольвчера в 01:59
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