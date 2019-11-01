Экономика
КоммерсантъФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе
ИА Крыминформвчера в 01:44
В минэкономразвития РФ недовольны темпами освоения средств по ФЦП в Севастополе
Новый Севастопольвчера в 07:47
Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе
Форпост Севастопольвчера в 01:59
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Космос
На Северном полюсе Земли исследуют загадочный феномен
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
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Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
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Утверждается, что аппарат станет одним из самых тонких 5G-смартфонов, доступных на коммерческом рынке: толщина корпуса составит 7,7 миллиметра.
Хоккей
«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Гарипова
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
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Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Экономика
ВТБ перестал раскрывать долги своих заемщиков по странам
Представитель ВТБ заявил, что ЦБ передают всю информацию в полном объеме, а он уже рекомендует банкам не раскрывать все данные по долгам, если против них «есть меры ограничительного характера со стороны других стран».
Армия и оружие
США развернули подготовку к «сетецентрическим войнам»
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Происшествия
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
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Эксперт предрек Украине гибель из-за «газовой трубы»
Миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала NewsOne, что природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной ее "гибели", сообщает РИА Новости.
Происшествия
Униженную на чаепитии второклассницу избили в школе
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Культура