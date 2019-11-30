Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

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Политика CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.

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