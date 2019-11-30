Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе

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Форпост Севастопольвчера в 01:59

ФЦП для Крыма могут снова продлить

Аргументы неделi. Крымвчера в 03:47
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Общество

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Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 07:58
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Здоровье

Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения

Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
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Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог в Донбассе

«Украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств», –– говорится в заявлении.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

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В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
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Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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Профессор Университета Хельсинки Киммо Рентола о «зимней войне»

Наконец, негативное отношение к СССР подкреплялось слухами о том, как этнические финны подвергались репрессиям в конце 1930-х годов.
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Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество

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Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
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В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
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Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

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Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
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