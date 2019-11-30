Экономика
КоммерсантъФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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В минэкономразвития РФ недовольны темпами освоения средств по ФЦП в Севастополе
Новый Севастопольвчера в 07:47
Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе
Форпост Севастопольвчера в 01:59
Федеральные власти не довольны освоением средств ФЦП в Крыму и Севастополе
ИА Крыминформвчера в 01:44
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Происшествия
В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу
На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения.
Футбол
Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперником сборной России на групповом этапе чемпионата Европы-2020 станут финны.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Хельсингборга» Гиговичем
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику «Хельсингборга» Армину Гиговичу.
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Технологии
Операторы мобильной связи готовятся блокировать «серые» телефоны
Подготовка ведется для реализации законопроекта, представленного в конце 2018 года, вводящего обязательный учет мобильных устройств в сотовой сети по их международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
Итоги Евромайдана в 2019-ом от Анны Герман. Раздел Украины продолжается
В ночь на 30 ноября 2013 года на киевском Майдане произошли события, которые изменили ход протеста за евроинтеграцию Украины.
Спорт
Нисканен выиграл гонку на 15 километров, Большунов — пятый
Рука (Финляндия) Кубок мира Мужчины Дистанционные соревнования Индивидуальная гонка, 15 км (К) 1. Иво Нисканен (Финляндия) — 35,17.0 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 13,0 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 14,9 4. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 33,1 5. Александр Большунов (Россия) — 43,8 6. Андрей Ларьков (Россия) — 45,4 9. Сергей Устюгов (Россия) — 57,2 10.
Здоровье
Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа
Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Наука
Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи
Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Кино
«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых
После грандиозного успеха фильма Тодда Филлипса «Джокер» студия Warner Bros. намерена снимать больше кинокомиксов с возрастным ограничением R (restricted, ограниченный – дети до 17 лет допускаются в кинозалы только вместе со взрослыми).
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Политика
«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Футбол
Гвардиола: «„Ньюкасл“ реализовал два момента, которые у него были»
Соперник реализовал два момента, которые у него были. Мы же не смогли забить всё то, что создали.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Футбол
Глушаков не помог «Ахмату» обыграть «Рубин»
Политика
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
В РПЦ возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей и возмутился ситуацией, когда непьющий или умеренно употребляющий алкоголь человек должен доказывать, что он не алкоголик.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Происшествия
Глава киевского банка оценил ущерб от взрыва
Андрей Пышный, глава правления "Ощадбанка", в киевском отделении которого ранее 30 ноября прогремел взрыв, прокомментировал произошедшее на своей странице в Facebook.