Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Fesco планирует уйти с рынка перевозок зерна

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«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
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