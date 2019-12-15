Экономика
КоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Политика
В Японии предложили заявить права на все Курильские острова
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Общество
Представительница Ямайки получила звание «Мисс мира»
Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала представительница Индии Суман Рао.
Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Футбол
Конте о бойкоте СМИ: «Газеты заходят слишком далеко. „Интер“ хочет подать сигнал на весь мир»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча с «Фиорентиной» (1:1) рассказал о конфликте клуба с итальянскими медиа.
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Экономика
Пенсии: Вместо индексаций – 120 тыс. штрафа или «небо в клеточку»
Неработающим пенсионерам государство пенсии ежегодно индексирует.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Политика
Эрдоган пообещал признать геноцид индейцев в США
Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Технологии
Компания Amazon продала все экземпляры умной колонки Echo за две недели до Рождества
Сообщается, что компании удалось реализовать все запасы умного гаджета с голосовым помощником Alexa за 2 недели до Рождества.
Футбол
Депай получил травму и может пропустить остаток сезона
Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил, что вингер команды Мемфис Депай может пропустить остаток сезона из-за травмы.
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска
Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
Музыка
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»
Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».
Политика
Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Политика
Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Политика
Песков назвал условия изменения Минских соглашений
Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
Гаджеты
Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января.
Происшествия
Volkswagen перевернулся в результате ДТП с Lexus ночью в центре Читы
В Чите на перекрестке Ленина – Журавлева 16 декабря около 01:00 произошло ДТП с участием Volkswagen и Lexus, в результате чего Volkswagen перевернулся.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
Телеведущая Дана Борисова сообщила, что у нее вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Происшествия
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле
Следовавший 15 декабря из Иркутска в Красноярск самолет Ан-148, вернулся после взлета в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле.
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Политика
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»
Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.