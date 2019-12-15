Экономика
ИнтерфаксГруппа FESCO решила продать зерновозы
Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин. Он не назвал ни покупателя актива, ни суммы сделки. По его словам, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года, если партнер группы получит одобрение ФАС.
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Общество
Российский адвокат не перенес украинского следствия
Как рассказали украинские адвокаты Владимира Филимонова, их российский коллега, находящийся под домашним арестом в Киеве, отправился на прием к стоматологу.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах
Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
Политика
В бундестаге заинтересовались положением русского языка в Германии
Как рассказали RT сами депутаты парламентской фракции левых, Германии необходимо укрепить положение русского языка не только ради своих русскоязычных граждан, но и для дальнейшего развития экономического сотрудничества с РФ.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Егор Гайдар, как пример ответственного политика
10 лет назад скончался Егор Тимурович Гайдар, взявший на себя ответственность за оживление руин СССР на территории РСФСР и реализацию опоздавших на несколько лет реформаторских шагов, по поводу которых существенная часть нынешнего российского населения говорит: без них можно было обойтись.
Общество
Сроки строительства моста через Амур в Китай в ЕАО продлили
Происшествия
Более сотни человек были ранены во время протестов в Нью-Дели
В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов, сообщает 15 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в местных медучреждениях.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
Политика
Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы
Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Происшествия
На Сахалине иностранец может получить 10 лет за то, что сломал нос полицейскому
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Происшествия
При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок
В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Политика
Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснил, почему Брюссель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
На космодроме Восточный начинается монтаж второго стартового стола
Общество
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году
Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Общество
Красноярцы не услышат полуденных выстрелов на Караульной горе
Сегодня, 16 декабря, жители города не услышали традиционного выстрела из пушки ровно в 12 часов.
Армия и оружие
Украинская ОТГ «Север» потеряла за неделю 24 боевика
Потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за минувшую неделю составили 12 погибших и 12 раненых.
Общество
Глава Якутии обратится к депутатам республики с посланием
Главы Якутии Айсен Николаев 16 декабря огласит послание депутатам Госсобрания республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.