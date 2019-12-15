Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксГруппа FESCO решила продать зерновозы

Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин. Он не назвал ни покупателя актива, ни суммы сделки. По его словам, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года, если партнер группы получит одобрение ФАС.
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Вести.Финансвчера в 19:53
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Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
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Глава Якутии обратится к депутатам республики с посланием

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