Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Fesco планирует уйти с рынка перевозок зерна

ТАСС16:16

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Коммерсантъ16:37

ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна

Ведомости16:00

Fesco ведет переговоры с группой ВТБ по продаже зернового бизнеса – источник

ПРАЙМ16:15

FESCO планирует продать зерновой сегмент в начале 2020 года

PortNews18:18
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Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Discover24 вчера в 04:40
Теннис

Медведев стал победителем турнира в Эр-Риаде

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учительница русского языка школы № 2 Палласовки Гульнара Мунтаева обрезала 14-летнему ученику челку, сделав это якобы из личной неприязни.
РИА Новости 13:01
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Политика

Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Rambler News Service 09:04
Политика

Трамп потребовал извинений от экс-главы ФБР

22 марта 2017 года глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что Дональд Трамп и его штаб стали целью непреднамеренного наблюдения в ходе «обычной слежки» за иностранцами в США.
Известия 16:00
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь 00:56
Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
Армия и оружие

Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Сотрудник Нацгвардии Украины погиб, подорвавшись на минно-взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 06:35
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»

Футболисты мадридского "Реала" на последних минутах ушли от поражения в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".
РИА Новости 17:09
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета 18:36
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Общество

Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в ряде стран этот показатель еще выше: например, в Румынии треть расходов граждан приходится на еду, а на Украине - половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости 16:19
Политика

Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
ТАСС 17:42
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Культура

Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
РБК 16:41
Финансы

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Lenta.ru вчера в 12:28
Здоровье

В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи

Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморье.
Российская газета вчера в 01:48
Армия и оружие

Жэньминь жибао (Китай): оценив боевое значение беспилотников, Россия создаст подразделение дронов «Охотник» (Жэньминь жибао)

За последние годы Россия практически ничем не отличилась в данной сфере, поэтому напыщенная демонстрация беспилотника «Охотник» и заявление о намерении завершить работу по принятию его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий.
ИноСМИ 16:02
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
РБК вчера в 01:12
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:40
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
Культура

Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.
Lenta.ru 05:22
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