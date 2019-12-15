Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Fesco планирует уйти с рынка перевозок зерна

ТАСС16:16

FESCO планирует продать зерновой бизнес

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ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна

Ведомости16:00

Fesco планирует продать зерновой бизнес

РИА Новости18:18

Fesco ведет переговоры с группой ВТБ по продаже зернового бизнеса – источник

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FESCO планирует продать зерновой сегмент в начале 2020 года

PortNews18:18
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
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Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
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Помимо рекордного штрафа, «Рамблер» требует заблокировать Twitch на территории России.
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Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
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Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
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Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости 16:19
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АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры

В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
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Microsoft показала новый логотип Windows

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Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми

В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
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Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
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CarsWeek.ru 12 декабря в 23:54
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском вчера в 08:11
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Большое количество отклонений космического фона говорит о том, что плотность Вселенной составляет 6 атомов водорода на кубометр космического пространства, а не 5,7, как предполагалось раньше.
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Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
РЕН ТВ 17:39
Армия и оружие

Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты

Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
ТК Звезда 17:37
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Экономика

Правительство расширит план по приватизации госкомпаний

Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
ГЛАС.RU 06:25
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Почти половина россиян не доверяет диагнозам врачей – ВЦИОМ

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Труд 13 декабря в 04:04
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Летевший из Москвы в Сургут самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины

RT на русском 17:02
Теннис

Теннис. Игрок из топ-30 рейтинга ATP подозревается в договорных матчах

Около 135 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах.
Bookmaker-ratings.ru 16:34
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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Известия 15:32
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Тутберидзе опубликовала стихотворение после конфликта с Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
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Космос

В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
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Политика

Глава МВД Эстонии возмутился «продавщицей» на посту премьера Финляндии

Хельме сказал, что в Финляндии «продавщица поднялась до премьер-министра, а также некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства».
Взгляд.ру 18:12
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

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