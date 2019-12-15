Экономика
КоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Общество
«Рамблер» требует заблокировать Twitch в России
Помимо рекордного штрафа, «Рамблер» требует заблокировать Twitch на территории России.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Общество
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Футбол
АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры
В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Авто
Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в следующем году
Новый Dodge Charger GT AWD 2020 модельного года будет стоить от 34995 долларов (примерно 2,12 млн рублей).
Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
Большое количество отклонений космического фона говорит о том, что плотность Вселенной составляет 6 атомов водорода на кубометр космического пространства, а не 5,7, как предполагалось раньше.
Культура
Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»
Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
Армия и оружие
Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты
Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
Футбол
В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Экономика
Правительство расширит план по приватизации госкомпаний
Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
Здоровье
Почти половина россиян не доверяет диагнозам врачей – ВЦИОМ
Социологи спросили россиян, приходилось ли им в течение последних трех-пяти лет перепроверять поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства.
Происшествия
Летевший из Москвы в Сургут самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины
Теннис
Теннис. Игрок из топ-30 рейтинга ATP подозревается в договорных матчах
Около 135 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах.
Политика
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала стихотворение после конфликта с Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Политика
Глава МВД Эстонии возмутился «продавщицей» на посту премьера Финляндии
Хельме сказал, что в Финляндии «продавщица поднялась до премьер-министра, а также некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства».
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Культура
«Вечерний Мига», «Stranger ТАНЦЫ» и другие сюрпризы полуфинала шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.