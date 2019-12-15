Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Fesco планирует уйти с рынка перевозок зерна

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PortNewsвчера в 18:18
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Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
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