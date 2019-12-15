Экономика
КоммерсантъFESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин. Если будет получено одобрение ФАС, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, добавил он.
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Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Музыка
Из песни группы Би-2 в эфире «России 1» пропало слово «протесты»
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполняли на трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.
Общество
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка
Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Политика
В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы
Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров не платит дочери алименты
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
Прокуратура запретила строить 25-этажку в Челябинске
Прокуратура Челябинска опротестовала разрешение на строительство 25-этажного дома на улице Братьев Кашириных, против которого выступали местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Космос
«Роскосмос» в 2020 году попробует отправить корабль к МКС за два часа
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Футбол
Хавбек тульского «Арсенала» поборолся за «Кубок друзей Глушакова»
Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий принял участие в «Кубке друзей Глушакова».
Культура
В Париже умерла актриса Анна Карина
Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Назначен новый начальник управления ЖКХ Челябинска
Глава Челябинска Наталья Котова в ходе традиционного аппаратного совещания сегодня, 16 декабря, объявила о новых назначениях в администрации города.
Общество
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Общество
Фигурант расследования «Новой газеты» Мангушев рассказал ФАН, кто заказывал провокации против Соболь
"Новая газета" заметает следы Учитывая тот факт, что Мангушева в редакции издания хорошо знали, крайне маловероятно, что Коротков не был в курсе, по чьему заказу на самом деле политтехнолог отрабатывает Соболь.
Здоровье
Фасоль является незаменимым продуктом для диабетиков
Диетологи утверждают, что белок из фасоли не приведет к прибавке в калориях, поэтому данный продукт рекомендуется худеющим людям.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Политика
Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией
Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).