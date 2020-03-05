Экономика

КомпанияКомпанияFESCO продала за 3,8 млрд рублей зернового оператора «Транс-Грейн»

Подконтрольный ВТБ железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс» выкупил у транспортной группы FESCO Зиявудина Магомедова компанию «Транс-Грейн», а также находившиеся в управлении структур группы зерновозы и минераловозы. Сумма сделки составила 3,8 миллиарда рублей, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РТК выкупил у FESCO оператора вагонов-зерновозов «Транс-Грейн»

Milknews.ru03 марта в 01:14

FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

РБК06:44

FESCO ссыпает зерно

Коммерсантъ09:20

Fesco продала зерновой бизнес подконтрольному ВТБ «Русагротрансу»

Rambler News Service06:13

FESCO продала за 3,8 млрд рублей зернового оператора «Транс-Грейн»

Компания07:39

Fesco продала зерновой бизнес подконтрольному ВТБ «Русагротрансу»

ПРАЙМ05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Энергетика

ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM 08:51
Происшествия

Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

Любшин признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Интерфакс 11:36
Политика

Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики страны в Арктике до 2035 года.
Коммерсантъ 09:47
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

Слово и Дело 06:09
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Авто

Внедорожник Haval H5 появился в России

Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Автоновости дня вчера в 22:13
Энергетика

Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

Россия в среду не договорилась с ОПЕК+ по будущему соглашения об ограничении добычи нефти, отсутствие такой договоренности может привести к падению нефтяных цен, но Россия к такому сценарию готова благодаря накопленным резервам, заявил в четверг глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.
РИА Новости 10:22
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
РИА Новости 09:51
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru 11:01
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится ради роли

Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Live24 02:19
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
FreeNews-Volga 10:36
Политика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК 10:04
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

REGNUM 08:15
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 07:31
Экономика

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Интерфакс 10:35
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
News.ru 10:40
Футбол

В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»

Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
Волгоградская правда 08:53
Космос

В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
ForPost 03 марта в 01:25
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество

В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
ToDay News Ufa 05:06
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Политика

В турецком парламенте подрались депутаты

Известия вчера в 13:37
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия 11:11
Общество

Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера

66.ru 03 марта в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зиявудин Гаджиевич Магомедов
Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Транспортная группа FESCO
Российская компания
Российская транспортная компания, оказывающий услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Представляет собой группу компаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное