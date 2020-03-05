Экономика
КомпанияFESCO продала за 3,8 млрд рублей зернового оператора «Транс-Грейн»
Подконтрольный ВТБ железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс» выкупил у транспортной группы FESCO Зиявудина Магомедова компанию «Транс-Грейн», а также находившиеся в управлении структур группы зерновозы и минераловозы. Сумма сделки составила 3,8 миллиарда рублей, сообщает РБК.
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В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
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Политика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
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Экономика
Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»
Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
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В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
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Армия и оружие
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В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
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В турецком парламенте подрались депутаты
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Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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