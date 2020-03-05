FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

Общество В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

Общество В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Футбол Тер Штеген может перейти в «Ювентус» В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.

Политика Путин утвердил Основы госполитики в Арктике Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Общество Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.

Происшествия Круизный лайнер застыл у берегов Калифорнии Суматоха на круизном лайнере Grand Princess началась после того, как один из пассажиров скончался из-за коронавируса.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Общество На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем Сегодня, 5 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Иосифа Сталина в день 67-й годовщины его смерти.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Гаджеты Apple испытывает дефицит iPhone на замену Американская компания Apple предупредила сотрудников розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену iPhone, что является очередным признаком негативного влияния коронавируса на цепочку поставок товаров и комплектующих компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявления сотрудников Apple Store.

Экономика На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.