Транспортная Группа FESCO, принадлежащая Зиявудину Магомедову, продала свою «дочку», железнодорожного зернового оператора «Транс-Грейн». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Новым владельцем компании стал принадлежащий ВТБ железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс».

Происшествия В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

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Здоровье В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).

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Происшествия СК: Глава стройфирмы в Подмосковье похитил 3 млрд руб на оборонзаказе Следствием установлено, что в результате мошеннических действий руководства компании "Строй Групп" - Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц - в период 2015-2019 при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 миллиардов рублей бюджетных средств.

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Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.

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