Экономика
Национальное Аграрное АгентствоFESCO продала зерновую компанию «Транс-Грейн»
Транспортная Группа FESCO, принадлежащая Зиявудину Магомедову, продала свою «дочку», железнодорожного зернового оператора «Транс-Грейн». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Новым владельцем компании стал принадлежащий ВТБ железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс».
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Армия и оружие
США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Политика
Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам консультаций в Москве в четверг выработали совместный документ, который закрепляет договоренности по нормализации ситуации в Идлибе.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess
На борту круизного лайнера Grand Princess, где идет проверка на коронавирус COVID-19, находятся четверо россиян.
Общество
МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Армия и оружие
Армянские военные пресекли попытку азербайджанской диверсии
Министерство обороны Армении сообщило о попытке диверсии, осуществленной ВС Азербайджана.
Происшествия
В ДТП под Новосибирском погиб молодой омский спортсмен
В аварии под Новосибирском, которая произошла утром 5 марта, погиб перспективный омский пловец-паралимпиец.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Кино
Билли Портер заявил, что сыграет «бесполую» Фею-крестную в «Золушке»
Зрителям предстоит увидеть новое творческое прочтение феи-крестной. Роль данного персонажа досталась актеру Билли Портеру.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Происшествия
СК: Глава стройфирмы в Подмосковье похитил 3 млрд руб на оборонзаказе
Следствием установлено, что в результате мошеннических действий руководства компании "Строй Групп" - Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц - в период 2015-2019 при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 миллиардов рублей бюджетных средств.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Политика
Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Поступило 387 поправок, каждую изучили с экспертами, юристами, состоялось голосование, 200 поправок предложено к принятию, сообщил Володин.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Экономика
Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Экономика
«Ведомости»: «Мечел» просит 100 млрд руб. за 51% в Эльгинском проекте
"Мечел" просит 100 млрд рублей за свою долю в 51% в Эльгинском угольном проекте, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Авто
В марте дилеры начнут ставить автомобили на учет
Крупные дилерские центры начнут ставить на учет проданные клиентам новые автомобили уже в марте, максимум – в апреле.
Общество
Минтруду предложили увеличить больничные пособия из-за коронавируса
В России могут увеличить больничное пособие для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.