Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоFESCO продала зерновую компанию «Транс-Грейн»

Транспортная Группа FESCO, принадлежащая Зиявудину Магомедову, продала свою «дочку», железнодорожного зернового оператора «Транс-Грейн». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Новым владельцем компании стал принадлежащий ВТБ железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс».
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